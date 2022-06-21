Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ЛНР заявили, что вплотную подошли к Лисичанску 16:03
Госдума обязала иностранные компании переоформить лицензии на недра... 16:02
ЦДУ ТЭК сообщило, что на российских АЗС подорожало дизельное топливо и бензин 16:01
Сомнолог Бузунов рассказал, почему пожилые люди спят меньше 16:00
Путин оценил ситуацию с жилищными условиями поговоркой «хорошо тому, кто... 15:59
Путин сообщил, что для решения проблемы жилья в РФ требуются миллиарды... 15:59
Во Владимирской области уволили начальника колонии из-за драки осужденных 15:59
В Сочи две пассажирки устроили истерику из-за такси Hyundai вместо бизнес-класса 15:58
Путин призвал избавить стройкомплекс от бюрократии 15:58
В США оценили возможности китайского истребителя-копии Су-27 15:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Вкусно — и точка» планирует начать продажи аналогов «Хэппи мил» до конца 2022 года

close
100%
Анна Егорова/«Газета.Ru»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует начать продажу аналога «Хэппи мил» до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора сети Олега Пароева.

«Я могу вас уверить, что в ближайшем будущем такой набор с игрушкой появится. <...> Я думаю, что если мы сможем сделать это до конца года, это будет уже успех», — сказал Пароев.

По его словам, права на игрушки, которые добавляют в наборы «Хэппи мил», принадлежат компании Disney. У McDonald's с Disney есть договор. У российского ресторана такого соглашения нет. В связи с этим «Вкусно — и точка» будет искать компанию, с которой можно заключить лицензионный договор и начать производить игрушки в России.

Также Пароев рассказал, что «Вкусно — и точка» планирует открыть до конца 2022 года не менее 12 новых точек, которые ранее не работали под брендом МсDonald's.

Ранее 21 июня генеральный директор сети заявил, что «Вкусно — и точка» готова взять на работу сотрудников IKEA. Этот вопрос обсудили и договорились, что все сотрудники перейдут на работу в сеть после переобучения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть