«Вкусно — и точка» планирует начать продажи аналогов «Хэппи мил» до конца 2022 года

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует начать продажу аналога «Хэппи мил» до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора сети Олега Пароева.

«Я могу вас уверить, что в ближайшем будущем такой набор с игрушкой появится. <...> Я думаю, что если мы сможем сделать это до конца года, это будет уже успех», — сказал Пароев.

По его словам, права на игрушки, которые добавляют в наборы «Хэппи мил», принадлежат компании Disney. У McDonald's с Disney есть договор. У российского ресторана такого соглашения нет. В связи с этим «Вкусно — и точка» будет искать компанию, с которой можно заключить лицензионный договор и начать производить игрушки в России.

Также Пароев рассказал, что «Вкусно — и точка» планирует открыть до конца 2022 года не менее 12 новых точек, которые ранее не работали под брендом МсDonald's.

Ранее 21 июня генеральный директор сети заявил, что «Вкусно — и точка» готова взять на работу сотрудников IKEA. Этот вопрос обсудили и договорились, что все сотрудники перейдут на работу в сеть после переобучения.