В Минтрансе заявили о переходе всех российских самолетов в отечественный реестр

Почти все российские самолеты переведены в отечественный реестр и перестрахованы в России. Об этом заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

Савельев выразил признательность Центральному банку России за помощь. А также он отметил, что в процессе участвует российская перестраховочная кампания.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что компания «Аэрофлот» видит Ту-214 в качестве варианта базового самолета в авиапарке.

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал на ПМЭФ-2022, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года.