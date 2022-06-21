Химкомпании в России не могут купить катализаторы для серной кислоты из-за санкций

Российские химические компании столкнулись с проблемами в закупке иностранных ванадиевых катализаторов, которые нужны для производства серной кислоты из-за антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Химические компании в РФ столкнулись с проблемой импорта ванадиевых катализаторов BASF, Haldor Topsoe и DuPont (бренд MECS), которые объявили об уходе из России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине. В частности, в России их использовали для выпуска серной кислоты.

Собеседники издания отметили, что при отсутствии западных образцов, лучше не переходить на отечественные аналоги. При этом текущих запасов катализаторов может хватить как минимум на три года.

Эксперты сошлись во мнении, что попытки сделать свои катализаторы в России предпринимались еще с середины прошлого века. Однако поставки из-за рубежа до сих пор обеспечивали от 37% до 100% потребности в зависимости от производства. Однако если сейчас заниматься вопросом по замене катализаторов на отечественные образцы, потребуется минимум пять лет, так как процесс производства достаточно сложен в технологическом плане.

В середине июня РБК, ссылаясь на исследование Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитического центра промышленности стройматериалов СМПРО сообщили, что производство половины стройматериалов в России зависит от зарубежного оборудования на 70%, а часть — зависит на 100%.