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Министр энергетики Нидерландов Йеттен заявил о необходимости экономить энергию

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Depositphotos

Компании и домохозяйства Нидерландов должны экономить энергию летом. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.

«Отныне каждый кубометр газа на счету, поэтому кабмин обращается к компаниям и домохозяйствам с настоятельным призывом экономить как можно больше энергии даже летом», — отметил министр.

20 июня Нидерланды ввели антикризисный план из-за уменьшения поставок газа из России в Европу. По плану, нидерландские власти решили отменить ограничения на работу угольных электростанций с 2022 по 2024 год ради снижения возможных рисков нехватки газа.

7 июня министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что власти Японии призывают граждан по всей стране по возможности экономить электричество этим летом. Японские власти пока что не ставят конкретных целей по экономии энергии, однако не исключают, что крупные компании могут ввести ограничения на ее использование.

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