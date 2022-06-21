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Минфин РФ предлагает ввести инструмент долевого страхования жизни

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов России предлагает ввести на страховом рынке услугу долевого страхования жизни (ДСЖ), соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что ДСЖ предусматривает одновременное предоставление страховой защиты, возможность вложения части уплаченной страховой премии в выбранные активы для получения дохода дохода. Инициативой устанавливаются особенности исполнения такого страхования.

В пояснительной записке к документу говорится, что ДСЖ — это своего рода аналог распространенного на иностранных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked).

В законопроекте подчеркивается, что для осуществления ДСЖ страховщику помимо лицензии на осуществление добровольного страхования потребуется лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

В мае сообщалось, что Минфин России летом может представит проект стимулирования долгосрочных сбережений.

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