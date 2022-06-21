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В Superjob назвали преувеличенной проблему с отъездом IT-специалистов из России

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Сейчас в России не фиксируется отток IT-специалистов за границу, эта проблема сильно преувеличена. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров.

«Часть айтишников, которые работали в России на западные компании — тот же Google, — релоцировали за рубеж. Но эти сотрудники и так не присутствовали на российском рынке труда. То есть они физически находились здесь, но ничего не создавали для локального рынка. Поэтому их отъезд никак не отразился на местной отрасли. Говорить, что IT-сектор стал одним из главных пострадавших с начала марта — сильное преувеличение», — заявил Захаров.

Он добавил, что в настоящее время большая часть уехавших в другие страны IT-специалистов уже вернулась обратно в России. Говорить о каком-либо оттоке сейчас неуместно.

«В Минцифры недавно озвучивали цифры, что 80% уехавших из России IT-специалистов уже вернулись обратно, судя по данным SIM-карт. Это никак не заметно на рынке. Люди, которые переехали временно в Ташкент, Армению или Грузию, абсолютное большинство из них продолжают работать в тех же российских проектах. То, что части айтишников нет на территории России, вовсе не означает, что они ушли с рынка труда», — резюмировал Захаров.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев ранее заявил, что IT-специалисты возвращаются в страну после временного отъезда за рубеж. Из тех, кто остался в России, половина продолжает работать на российские компании, уточнил глава министерства.

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