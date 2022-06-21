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Business Insider предсказал «безумно трудное» лето в мире из-за эмбарго на нефть из РФ

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Depositphotos

Мировые рынки должны готовиться к «безумно трудному» рынку из-за того, что Евросоюз (ЕС) ввел эмбарго на нефть из России. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на аналитика Виктора Катона.

«Прямым эффектом в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето», — отметил Катона.

По его словам, чуть ли ни единственной надеждой на снижение цен на топливо могут стать огромные ставки по кредитам.

В издании указали, что европейские санкции так и не оказали какого-либо эффекта на Россию. Как раз наоборот, российская нефть сейчас покупается куда активнее, чем до начала спецоперации на Украине. При этом продажа топлива приносит России около $20 млрд в месяц.

Эксперты сошлись во мнении, что уменьшение поставок из России и возросший спрос может спровоцировать еще больший рост цен на нефть.

17 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не достигнет «взаимоприемлемого мирного соглашения» с Киевом.

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