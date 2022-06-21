Стало известно, как Россия справляется с санкциями

Директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин назвал главные козыри России в борьбе с западными санкциями.

Богатство энергоресурсами и продовольствием — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил эксперт в беседе с порталом Guancha. По его словам, это энергия и продовольствие.

Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, утверждает Полин, и сейчас общие показатели экономики страны «не имеют никаких проблем».

Ранее Bloomberg сообщил, что санкции США привели к росту производства чипов в Китае. В частности причиной такого активного роста стало введенное Вашингтоном в 2020 году ограничение на продажу своих технологий таким компаниям, как Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., что подтолкнуло Китай к увеличению производства отечественных компонентов.

Также глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду.