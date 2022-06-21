Власти определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса

Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития. Об этом пишет РБК.

Поправки разработаны для «снижения концентрации средств в валюте» в кредитных организациях. Законопроект уже поддержали в Минфине и Центральном банке России (ЦБ РФ).

Ранее Банк России выступил против того, чтобы специально снижать курс рубля, поскольку это приведет к ускорению роста цен, предупредил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, в случае таргетирования курса рубль станет зависим от инфляции валюты другого государства, а покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная. Ранее о возможности перехода к таргетированию рубля рассуждал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «рубль должен оставаться плавающим».