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Посол Германии в Киеве объявила, что ФРГ запустит тестовую перевозку украинского зерна

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила в беседе с агентством УНИАН, что страна запустит железнодорожную перевозку украинского зерна в тестовом режиме.

«В ближайшее время экспорт украинского зерна через одесские порты является невозможным, поэтому надо работать над возможностью экспорта через Польшу. Германия планирует способствовать этому, в частности с помощью немецкой железной дороги», — рассказала она.

Фельдгузен добавила, что вопрос тестовой перевозки в скором режиме активно прорабатывается с украинскими партнерами.

Ранее The Guardian писал, что Франция и Турция предложили «соперничающие» планы по вывозу зерна с Украины.

До этого сообщалось, что Великобритания рассматривает Турцию как возможного гаранта любой сделки по вывозу морским путем зерна с Украины через одесский порт.

Усилия Турции поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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