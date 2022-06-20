Die Welt: мир вступил в эру дефицита из-за коронавируса и ситуации на Украине

Спецоперация России на Украине и пандемия коронавируса ускорили приближение эры дефицита в мире. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

«Основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации», — отметили в публикации.

В издании указали, что также пришел конец эпохи дешевого производства. В последние 30 лет конъюнктура для промышленности в мире была самая благоприятная. Речь идет о том, что трудоспособного населения было в достатке, а ресурсы и энергия стоили очень дешево. Кроме того, импульс развитию дало падение железного занавеса и включение Китая в мировую экономику.

В материале добавили, что теперь эта эпоха подошла к концу. Причем действия России на Украине показали, что цепочки поставок могут легко нарушиться, а тенденция к удешевлению производства может привести к рискам для безопасности.

18 июня директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в десятках стран могут возникнуть протесты, беспорядки и голод, так как во всем мире растут цены на продукты питания.