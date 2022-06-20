Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Депутаты 21 июня рассмотрят во II чтении законопроект об ужесточении наказания... 17:19
Клубы РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24 17:19
В ЕС заявили о риске социальной напряженности в мире из-за кризиса... 17:18
СК направил первые уголовные дела о преступлениях киевского режима в прокуратуры... 17:16
«КП»: В Новосибирске мужчина заявил, что его сына изнасиловали... 17:13
В Минцифры описали возможность блокировки YouTube фразой «самый последний... 17:07
Замминистра образования Украины пожаловался на сложность восприятия русской... 17:07
Борис Гребенщиков рассказал о жизни после отъезда из России 17:07
В МИД Литвы заявили, что не вводили односторонних ограничений на транзит... 17:04
Росгвардия заявила о задержании подозреваемых в помощи ВСУ в Харьковской... 17:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Германия и Австрия решили запустить угольные электростанции из-за уменьшения поставок газа

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Германия и Австрия задумались над возрождением угольной промышленности, решив запустить угольные электростанции. Об этом сообщает Bloomberg.

Германия оказалась в положении, когда ее вынудили возвратиться в «угольный век» из-за сокращения поставок газа Россией. Поэтому возрождение угольных электростанций, которые серьезно загрязняют окружающую среду, стало признаком ухода от зеленой и экологической повестки ради обеспечения топливом на зимний сезон. Об аналогичном решении задумалась и Австрия, отметили в публикации.

В агентстве добавили, что Германия собирается вложить около €15 млрд в пополнение своих газовых хранилищ, чтобы обеспечить потребителей энергией предстоящей зимой.

Представитель движения «Зеленые» указал, что ситуация с топливом в Германии сейчас схожа с армрестлингом, где у президента России Владимира Путина «более длинная рука».

В начале мая генеральный секретарь Союза промышленников Австрии (IV) Кристоф Ноймайер заявил, что существует опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть