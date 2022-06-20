Германия и Австрия решили запустить угольные электростанции из-за уменьшения поставок газа

Германия и Австрия задумались над возрождением угольной промышленности, решив запустить угольные электростанции. Об этом сообщает Bloomberg.

Германия оказалась в положении, когда ее вынудили возвратиться в «угольный век» из-за сокращения поставок газа Россией. Поэтому возрождение угольных электростанций, которые серьезно загрязняют окружающую среду, стало признаком ухода от зеленой и экологической повестки ради обеспечения топливом на зимний сезон. Об аналогичном решении задумалась и Австрия, отметили в публикации.

В агентстве добавили, что Германия собирается вложить около €15 млрд в пополнение своих газовых хранилищ, чтобы обеспечить потребителей энергией предстоящей зимой.

Представитель движения «Зеленые» указал, что ситуация с топливом в Германии сейчас схожа с армрестлингом, где у президента России Владимира Путина «более длинная рука».

В начале мая генеральный секретарь Союза промышленников Австрии (IV) Кристоф Ноймайер заявил, что существует опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители.