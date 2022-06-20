Глава Якутии Николаев заявил о росте добычи газа в регионе на 35% с начала 2022 года

Добыча газа на территории Республики Саха (Якутия) в период с января по май 2022 года выросла на 35%. Об этом ТАСС заявил глава региона Айсен Николаев.

«Для Якутии, безусловно, важна принципиальная позиция президента по вопросам открытости экономики России: мы не отгораживаемся от мира, это Запад пытается «отменить» Россию. Например, добыча газа за последние пять месяцев у нас не упала, а увеличилась на 35%», — отметил Николаев.

По его словам, Якутия является одним из крупнейших регионов страны, которые сосредоточены на экспорте. При этом экспорт переориентирован на Восток.

Он добавил, что из-за экспорта в восточные страны производители региона оказались в более защищенных условиях на фоне введения антироссийских санкций.

16 июня глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что в ведомстве не исключили возможность снижения добычи нефти в России на 3-5% в 2022 году. По его словам, сейчас добыча происходит по показателям прошлого года или немного выше. При этом в стране нет необходимости резко сокращать добычу нефти, так как она активно продается и компании могут поставить ее в страны АТР.