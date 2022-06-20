Минфин спрогнозировал снижение реальных доходов россиян в этом году на 6,8%

Снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2022 году ожидается на уровне 6,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проектировки Минфина РФ.

Также из документов следует, что в 2023 году рост реальных располагаемых доходов россиян вырастет на 1,3%.

Кром того, в этому году ожидается снижение реальных заработных плат на 3,8%, а в следующем — их рост на 0,8%.

Ранее Росстат сообщал, что реальные доходы россиян в первые три месяца 2022 года снизились на 1,2%. На конец 2021 года рост реальных располагаемых денежных доходов россиян составлял 3%.

В свою очередь директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон в средине июня заявлял, что россияне в скором времени столкнутся с нешуточным падением доходов из-за санкций и контрсанкций, введенных после начала военных действий России на Украине.