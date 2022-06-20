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Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням

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РИА «Новости»

Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов рассказал, что на уровне правительства сейчас идет проработка курса рубля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отметил Белоусов, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 рублей за американскую валюту.

«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар», — подчеркнул он.

При этом Белоусов обратил внимание, что данный вопрос сейчас находится в поле ответственности Банка России. Также первый вице-премьер рассчитывает, что вскоре российская валюта сможет вернуться к наиболее оптимальному курсу.

«У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен», — пояснил он.

В апреле Центробанк России изменил порядок установления курсов валют к рублю.

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