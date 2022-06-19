The Wall Street Journal: рост цен на топливо в ЕС ударит «по самому больному месту»

Повышение цен на энергоносители в странах Евросоюза может «ударить по самому больному» и сказаться на итогах местных выборов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Авторы материала напомнили, что 19 июня во Франции начался второй тур парламентских выборов, в котором будут выбирать 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет. Основные оппоненты партии президента Эммануэля Макрона, которая сейчас находится у власти, раскритиковали его за инфляцию.

Французский лидер выделил из бюджета $28 миллиардов для сдерживания цен на газ и электричество, а также на скидки на бензин. Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который является одним из его политических соперников, пообещал пойти еще дальше и бороться с ростом цен на широкий спектр товаров первой необходимости. В то же время Макрон, по словам официальных лиц, хоть и остерегается протестов, опасается долгосрочного вмешательства в рыночные процессы.

The Wall Street Journal также отметила, что выборы должны пройти и в других экономиках Евросоюза. Так, в Италии в следующем году состоятся всеобщие выборы, а в Германии осенью будут избираться члены законодательного органа земли Нижняя Саксония.

Немецкая газета Die Welt ранее писала, что экономический ущерб, который страны ЕС несут из-за ситуации на Украине, становится все больше, и его труднее компенсировать. В материале отмечалось, что экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня.