Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кабмин Германии предоставит €15 млрд на стратегии экономии газа 15:12
Фетисов об отстранении России: олимпийскую хартию можно выбросить на помойку 15:11
Экс-премьер Британии пожаловался, что в Кремле его заставили смотреть на Путина... 15:08
Верховная рада одобрила выход из части соглашений стран СНГ 15:03
Итальянские производители трикотажа и обуви пострадали от санкций против России 14:57
Нападающий «Манчестер Юнайтед» подал в суд на фаната 14:57
На Украине запретили книги из России и Белоруссии 14:55
Тишковец: на будущей неделе в Центральной России выпадет половина осадков... 14:49
Bloomberg: в Японии возникли проблемы с поставками лука и салями, в США... 14:39
Экс-премьер Британии Браун: 150 стран мира не ввели санкции против РФ после... 14:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Болгарии объявили о начале пробной подачи газа из Греции по новому трубопроводу

close
100%
Matthias Rietschel/AP

Первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию произошла по новому газопроводу IGB. Об этом сообщает болгарская BNR.

В сообщении отметили, что трубопровод IGB должны были построить еще в первой половине прошлого года. Однако этого не получилось сделать из-за пандемии коронавируса и проблем с поставками материалов.

Труба имеет мощность прокачки в 3 млрд кубометров газа в год. При этом есть возможность расширения до 5 млрд кубометров.

IGB является проектом, который соответствует совместной стратегии Евросоюза по обеспечению безопасности поставок на рыночной основе. Кроме того, трубопровод представляет интерес Еврокомиссии, которая утвердила софинансирование проекта на €84 млрд.

17 июня член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью «Известиям» рассказал, что на грядущей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудит строительство газопровода — речь идет об ответвлении «Балканского потока» — и иные экономические вопросы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть