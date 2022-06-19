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«Прайм»: Россия может отнять у США место на рынке нефти в Китае

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия может занять место США на рынке нефти в Китае после того, как американская сторона запретит поставки топлива в КНР. Об этом сообщает «Прайм».

В публикации отметили, что в США хотят прекратить поставки нефти в Китай из-за того, что страна стала основным конкурентом Штатов, поэтому ее необходимо ослабить. При введении запрета на поставки на законодательном уровне восстановление китайской экономики будет серьезно тормозить. Поэтому заменить американскую нефть могут поставки из России.

В «Прайм» указали, что «Транснефть» будет повышать пропускную способность трубопровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) на 140 тыс. баррелей в сутки. Ради поставок в Китай.

После того, как европейские страны и США ввели против России санкции, нефть из морского терминала в Козьмино стала приобретаться Китаем. По сообщению западных источников, нефть из Козьмино поступает на супертанкер, после чего он отправляется в один из глубоководных китайских портов.

13 июня Bloomberg сообщил, что из-за повышенного спроса Китая на нефть ее стоимость во всем мире может вырасти.

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