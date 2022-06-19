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Шри-Ланка решила провести переговоры по закупке нефти у России в кредит

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Hasan Jamali/AP

Шри-Ланка начала переговоры с некоторыми компаниями из России по поводу получения сырой нефти в кредит. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, передает Economy Next.

«У меня есть ответы от российских компаний, которые были предложены послом России», — отметил министр.

По его словам, российский посол также попросил прислать ответы от компаний, чтобы МИД, при надобности, смог вмешаться в процесс. При этом сам процесс переговоров требует определенного времени.

12 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе признал, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из России.

Шри-Ланка сейчас переживает худший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость. Уже в апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период, ожидая реструктуризации. Внешний долг составляет $51 млрд.

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