Шри-Ланка решила провести переговоры по закупке нефти у России в кредит

Шри-Ланка начала переговоры с некоторыми компаниями из России по поводу получения сырой нефти в кредит. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, передает Economy Next.

«У меня есть ответы от российских компаний, которые были предложены послом России», — отметил министр.

По его словам, российский посол также попросил прислать ответы от компаний, чтобы МИД, при надобности, смог вмешаться в процесс. При этом сам процесс переговоров требует определенного времени.

12 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе признал, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из России.

Шри-Ланка сейчас переживает худший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость. Уже в апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период, ожидая реструктуризации. Внешний долг составляет $51 млрд.