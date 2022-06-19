В России могут появиться квартиры для тест-драйва с бесплатным проживанием

Некоторые застройщики могут предоставлять квартиры для тест-драйва потенциальным покупателям с бесплатным проживанием. Об этом «Известиям» заявили в федеральной компании «Этажи».

«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них готова помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, согласились запустить проекты по реальному тестированию квартир», — отметили в компании.

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, будущие приобретатели могут самостоятельно в режиме реального времени понять, подходит ли им квартира, насколько хорошо выполнен ремонт, а также смогут протестировать шумоизоляцию и оценят удобство района.

Он добавил, что тестирование квартир проводится лишь некоторыми застройщиками. Однако спрос у покупателей к такой опции достаточно высокий, поэтому девелоперы продолжат экспериментировать ради привлечения новых покупателей.

15 июня ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Авито Недвижимость» сообщил, что количество объявлений о продаже жилья на вторичном рынке в крупнейших городах России за май увеличилось на 10,7% относительно апреля. По данным компании, прирост объявлений в Москве составил 10%, в Санкт-Петербурге — 17%, в Уфе — 16,1%.