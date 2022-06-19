Илон Маск пообещал продолжить поддержку криптовалюты Dogecoin

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил, что не планирует отказываться от планов по продвижению криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщается в Twitter-профиле предпринимателя.

«Я буду продолжать продвигать Dogecoin», — отметил в своем твите Маск.

Других планов, связанных с криптовалютой, глава SpaceX и Tesla, пока не привел.

Криптовалюта была создана в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину.

Ранее исследователи нашли более двух млн биткоинов у 64 главных майнеров криптовалюты.

Также Маск советовал автору Dogecoin Джексону Палмеру поучиться программированию у детей. Миллиардер отреагировал на интервью, в котором Палмер обвинил его в незнании основ программирования.