Губернатор Хабаровской области Михаил Дегтярев заявил, что ищет для Хабаровска инвесторов для строительства стекольного завода, сообщает РИА «Новости».

«Мы смотрим, не пора ли нам стекло выпускать. Я ищу инвестора на стекольный завод здесь, на полях питерского форума. Пока не нашел. Если через ваше интервью кто-нибудь обратится — дадим все: землю, преференции налоговые. Рынок сбыта колоссальный. Весь Дальний Восток готов закупать стекло, но его нет», — заявил Дегтярев на Петербургском экономическом форуме.

Ранее стало известно, что в городе Дагестанские Огни завод «Дагестан Стекло Тара» увеличит производственные мощности до 80%.

Общий объем инвестиций по проекту — 1 млрд 608 млн рублей, 20% из которых — собственные средства завода, 80% — заемные под гарантию российского банка.

Предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью.