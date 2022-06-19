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Дегтярев заявил, что ищет для Хабаровска инвесторов для строительства стекольного завода

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Губернатор Хабаровской области Михаил Дегтярев заявил, что ищет для Хабаровска инвесторов для строительства стекольного завода, сообщает РИА «Новости».

«Мы смотрим, не пора ли нам стекло выпускать. Я ищу инвестора на стекольный завод здесь, на полях питерского форума. Пока не нашел. Если через ваше интервью кто-нибудь обратится — дадим все: землю, преференции налоговые. Рынок сбыта колоссальный. Весь Дальний Восток готов закупать стекло, но его нет», — заявил Дегтярев на Петербургском экономическом форуме.

Ранее стало известно, что в городе Дагестанские Огни завод «Дагестан Стекло Тара» увеличит производственные мощности до 80%.

Общий объем инвестиций по проекту — 1 млрд 608 млн рублей, 20% из которых — собственные средства завода, 80% — заемные под гарантию российского банка.

Предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью.

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