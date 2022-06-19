Выход первого корабля из акватории Мариуполя отложен

Турецкий танкер Azov Concord не сможет покинуть акваторию мариупольского морского порта из-за проблем с оплатой услуг порта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве Донецкой народной республики.

«Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой Народной Республике», — пояснили в ДНР.

По словам источника, судно простаивает без грузов, предполагается, что оно вернется в порт приписки.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что порт Мариуполя полностью разминирован.

По его словам, всего было обезврежено порядка 12 тыс. взрывоопасных предметов. Отмечается, что последние мины были уничтожены при журналистах во время пресс-тура, организованного Минобороны. Кроме того, глава ДНР заявил, что порт Мариуполя уже работает на экспорт и импорт. По его словам, экспортную составляющую, как и прежде, будет составлять металл, уголь и зерно.