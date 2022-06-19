Глава Минцифры России заявил о важности наращивания экспорта софта в дружественные страны

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев считает нужным наращивать экспорт российского программного обеспечения (ПО) в дружественные страны, пишет «Интерфакс».

«Понятно, что надо срочно наращивать экспорт в дружественные страны для компенсации потерь того зарубежного рынка, который был, и что без прямой господдержки это быстро сделать не удастся», — сказал он на полях ПМЭФ-2022.

Министр цифрового развития в связи с этим попросил участников отрасли за летний период сформировать план поддержки такого экспорта.

Шадаев отметил, что с точки зрения экспорта софта приоритетом для российской стороны являются Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка.

Глава Минцифры также назвал несколько главных направлений работы — это финансовая поддержка экспорта, поддержка продаж, развитие инфраструктуры международного сотрудничества.

Ранее 18 июня Шадаев заявил, что ведомство собирается запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей. Новая площадка начнет свою работу этим летом.