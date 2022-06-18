Белорусские предприятия начали напрямую работать с российскими в целях импортозамещения

Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что с целью достижения импортозамещения предприятия страны начали напрямую работать с российскими. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень важно, что наши субъекты хозяйствования начали напрямую работать с российскими. Мы подписали первую программу с «КамАзом», в ней задействовано большое количество белорусских предприятий», — заявил белорусский министр.

По его словам, важно, что сегмент продукции, которую планируется производить, будет необходим не только в республике, но и для предприятий автопрома РФ.

Пархомчик утверждает, что таким образом будут создаваться «двойные мощности, чтобы обеспечить своего и российского потребителя».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предупредил, что импортозамещение не является «панацеей», и российскому бизнесу не стоит «лишь повторять других».

По его словам, российской экономике необходимо быть «на шаг впереди», создавая свои собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, «которые будут способны стать новыми мировыми стандартами».