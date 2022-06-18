Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи херсонской областной больницы начнут получать выплаты в рублях 21:01
Экс-игрок «Спартака» Ловчев о Федуне: скупой платит дважды 20:52
На Урале шестилетний мальчик утонул, пока его мать пила на берегу 20:47
Politico: Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину... 20:46
Астрономы обнаружили сходства в эволюции двойных звезд Млечного Пути и Андромеды 20:45
Боксер Фьюри о Криштиану Роналду: порой звездный игрок затмевает молодых 20:32
Мощный взрыв произошел в районе Северодонецка 20:28
Врачи нашли препарат, снижающий риск рака яичников на 50% 20:26
В Москве скончался ветеран ВОВ, которого оскорбил Навальный 20:23
Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на Турнире претендентов 20:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Белорусские предприятия начали напрямую работать с российскими в целях импортозамещения

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что с целью достижения импортозамещения предприятия страны начали напрямую работать с российскими. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень важно, что наши субъекты хозяйствования начали напрямую работать с российскими. Мы подписали первую программу с «КамАзом», в ней задействовано большое количество белорусских предприятий», — заявил белорусский министр.

По его словам, важно, что сегмент продукции, которую планируется производить, будет необходим не только в республике, но и для предприятий автопрома РФ.

Пархомчик утверждает, что таким образом будут создаваться «двойные мощности, чтобы обеспечить своего и российского потребителя».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предупредил, что импортозамещение не является «панацеей», и российскому бизнесу не стоит «лишь повторять других».

По его словам, российской экономике необходимо быть «на шаг впереди», создавая свои собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, «которые будут способны стать новыми мировыми стандартами».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть