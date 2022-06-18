Воробьев заявил, что на активы IKEA в России претендуют несколько покупателей

На покупку активов шведской торговой группы IKEA в России претендуют три-четыре покупателя. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», — сказал Воробьев.

3 марта IKEA объявила, что приостанавливает бизнес в России и Белоруссии. 15 июня в пресс-службе компании заявили о намерении продать четыре фабрики в России и оставить свою розничную торговлю на паузе. Кроме того, IKEA организует продажу остатков продукции со складов.

Накануне руководитель отдела PR сети гипермаркетов «Твой дом» Амина Тагиева заявила, что компания обсуждает покупку российских фабрик IKEA. «Твой дом» готов брать на реализацию товары от российских производителей, которые были поставщиками IKEA.

В тот же день глава Минпромторга России Денис Мантуров отшутился в ответ на вопрос журналистов, жалко ли ему уходящую из России IKEA. «Жалко у пчелки», — сказал министр в кулуарах ПМЭФ.