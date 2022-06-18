Bloomberg: Европа стала тратить запасенный на зиму газ

Европ пришлось использовать запасы газа, которые были созданы в пик грядущего зимнего сезона, из-за сокращения поставок голубого топлива из России, передает Bloomberg.

По информации агентства, снижение поставок затронуло Германию, Францию, Италию и Австрию. Это связано с решением «Газпрома» приостановить эксплуатацию газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом.

Запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы снизились впервые с середины апреля. По состоянию на 14 июня они были заполнены на 52%. По последним данным, резервы сократились на 1%, хотя, как правило, в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона.

Компания Wood Mackenzie Ltd. дала пессимистичный прогноз, согласно которому, при полной остановке «Северного потока» Европа к началу отопительного сезона не сможет достичь уровня запасов газа, который был установлен Евросоюзом. Если это произойдет, то уже к январю европейские запасы топлива будут исчерпаны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение поставок газа в ряд европейских стран происходит из-за ремонта турбин Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток». Он подчеркнул, что российская сторона сократила экспорт газа в Европу непреднамеренно.

До этого стало известно, что «Газпром» уведомил европейских потребителей, что планирует сократить поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. Итальянская энергокомпания Eni получила уведомление о снижении объемов на 15%. Также меньший объем газа получит австрийская нефтегазовая компания OMV.