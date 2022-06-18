В Германии назвали семь причин энергетического кризиса на Западе

Западные страны сами создали условия для энергетического кризиса, в сложившейся ситуации не стоит винить Россию, заявил обозреватель Focus Габор Штайнгарт.

По словам журналиста, главной ошибкой Запада стала уверенность Запада в том, что «экономическая война» поставит Россию на колени. Санкции, введенные против РФ, оказали гораздо большее влияние на западное сообщество, они страдают от высоких цен на энергоносители и нарушенных цепочек поставок.

Россия, отметил Штайнгарт, владеет важнейшими запасами нефти и газа и, вопреки ожиданиям, прекратила их поставки в европейские страны. При это «быстрее, чем ожидалось», Россия нашла альтернативных покупателей, в частности Индию и Китай. Кроме того, Китай сблизился с Россией, а сформировавшийся после начала спецоперации на Украине антироссийский альянс оказался намного меньше и слабее, чем ожидали на Западе.

В целом, отмечает журналист, экономики во всем мире – и не только в России – сейчас находятся в состоянии стресса и в этой ситуации нет победителей, кроме корпораций вооружений и нефтяных компаний.

«В одиночку Путин никогда не смог бы спровоцировать этот глобальный энергетический, продовольственный и экономический кризис. При разработке своего режима санкций Запад был его добровольным помощником», — подытожил обозреватель.

После начала спецоперации на Украине ряд стран ввели масштабные санкции против России. В числе последних Евросоюз ввел в отношении России нефтяное эмбарго, ограничения коснулись морских поставок нефти, за исключением экспорта по трубопроводу «Дружба».