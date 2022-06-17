Глава Курчатовского института Ковальчук заявил, что Чубайс ничего не создал в «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не смог выстроить систему конвертирования научных идей в рыночный товар, потому что его команда видела в ученых средство получения денег. Такое мнение выразил на сессии Петербургского международного экономического форума президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает РИА «Новости».

По его словам, после назначения Чубайса на должность, он рассказал главе «Роснано» о том, «как отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику».

«Четыре часа поговорили. Толя был парень умный, но он повел себя неправильно, поэтому ничего не создал», — сказал Ковальчук.

Президент Курчатовского института полагает, что причиной для этого в том числе было то, что в «Роснано» находились, с одной стороны, ученые советского типа, которые не привыкли общаться с бизнесом, а с другой – «инноваторы, мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах». При этом обе стороны необходимо было соединить, а «инноваторы» хотели «ободрать ученых, как липку».

23 марта Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой бывшего главы «Роснано».