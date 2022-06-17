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Кудрин спрогнозировал снижение уровня бедности в России

Глава Счетной палаты Кудрин спрогнозировал снижение уровня бедности в России в 2022 году

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в этом году уровень бедности в России уменьшится. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он выразил надежду, что уровень бедности не только не увеличится, но и уменьшится, «несмотря на негативные процессы».

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил индексировать зарплаты по уровню инфляции чаще раза в год.

25 мая президент России Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Также он объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июля, увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10%.

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