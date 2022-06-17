Президент Путин заявил о готовности России увеличить экспорт продовольствия и удобрений

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что РФ готова значительно увеличить поставки продовольствия и удобрений на мировой рынок.

По его словам, в приоритете будут страны Африки и Ближнего Востока. Путин подчеркнул, что в будущем году Россия увеличит объем поставок зерна до 50 млн тонн. Глава государства также рассказал, что Россия готова внести свой вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции.

«Мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают остроту глобальной проблемы продовольствия», — заявил российский лидер.

Также на выступлении президент РФ заявил, что сейчас важнейшей задачей мирового сообщества является «наращивание продовольствия на глобальный рынок».

Ранее Путин заявлял, что нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности, а это к повышению цен. Он также подчеркнул, что из-за этого грозит голод прежде всего в беднейших странах и «это будет целиком на совести администрации Соединенных Штатов и евробюрократии».