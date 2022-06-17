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Путин назвал неизбежной конвертацию глобальных валютных резервов в реальные активы

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РИА «Новости»

Мировые страны неизбежно начнут конвертировать свои валютные резервы в сырье, энергоносители и продовольствие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«По оценке экспертов, в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов. Просто им деваться некуда при таких дефицитах», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства отметил, что страны начнут конвертировать теряющие в цене валюты. На его взгляд, этот процесс еще больше подстегнет мировую долларовую инфляцию.

Ранее 17 июня Путин заявил, что Россия входит в новую эпоху мощной, суверенной страной и будет еще сильнее. Он подчеркнул, что для этого нужно стремиться «идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени» и проявлять национальную волю и решимость.

Он добавил, что правила миропорядка будут задавать только сильные страны или обречены остаться бесправной колонией. Президент назвал современную Россию самой мощной державой мира после распада СССР.

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