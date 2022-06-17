Аналитик Кочетков спрогнозировал спад экономики Европы на фоне роста цен на энергоресурсы

Ситуация в европейской экономике продолжает ухудшаться, поставки дешевого трубопроводного газа из РФ, являющиеся драйвером благополучия, продолжают сокращаться, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Об этом сообщает «Прайм».

По словам эксперта, в течение трех-пяти лет прежние уровни поставок ресурсов могут остаться под вопросом.

Как добавил Кочетков, работа при текущих ценах на газ в несколько раз ухудшает условия работы химических производств. Кроме того, нехватка поставок влияет и на другие отрасли, уточнил он.

«Рост цен на газ в три-четыре раза уже ухудшает условия работы предприятий химической промышленности, да и всей экономики. В первую очередь, естественно, пострадает Германия», — подчеркнул Кочетков.

Также он заметил, что в настоящий момент ценовое давление приводит к тому, что европейская продукция теряет своего потребителя при отсутствии уникальности.

«Естественно, Европа никуда не денется, но потеряет существенно в своей конкурентоспособности в сравнении с Америкой или Азией», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе поднялись выше $1450.