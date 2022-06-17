Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Покинувшая Россию Хаматова впервые вышла на сцену в Латвии 09:46
В Хабаровске арестованы иностранцы, скрывшие факт пособничества терроризму 09:45
«Ъ»: В России снизилось число угонов и краж автомобилей 09:44
В Перми школьнице грозит пересмотр результатов ЕГЭ из-за топика на экзамене 09:43
В Москве альфонс выманил у женщины два миллиона рублей и оставил ее... 09:39
Россияне столкнулись с запретом на работу смартфонов Samsung 09:36
Почетный президент РФС Колосков назвал странным решением уход Кержакова... 09:34
Греф: если ничего не делать, возврат экономики РФ к уровню 2021 года может... 09:32
«Ъ» сообщил о сотнях застрявших в российских спецприемниках граждан... 09:31
Экс-советник Рейгана Дуг Бэндоу: Украина не стоит ядерной войны 09:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Кочетков спрогнозировал спад экономики Европы на фоне роста цен на энергоресурсы

close
100%
Alex Grimm/Reuters

Ситуация в европейской экономике продолжает ухудшаться, поставки дешевого трубопроводного газа из РФ, являющиеся драйвером благополучия, продолжают сокращаться, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Об этом сообщает «Прайм».

По словам эксперта, в течение трех-пяти лет прежние уровни поставок ресурсов могут остаться под вопросом.

Как добавил Кочетков, работа при текущих ценах на газ в несколько раз ухудшает условия работы химических производств. Кроме того, нехватка поставок влияет и на другие отрасли, уточнил он.

«Рост цен на газ в три-четыре раза уже ухудшает условия работы предприятий химической промышленности, да и всей экономики. В первую очередь, естественно, пострадает Германия», — подчеркнул Кочетков.

Также он заметил, что в настоящий момент ценовое давление приводит к тому, что европейская продукция теряет своего потребителя при отсутствии уникальности.

«Естественно, Европа никуда не денется, но потеряет существенно в своей конкурентоспособности в сравнении с Америкой или Азией», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе поднялись выше $1450.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть