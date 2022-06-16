Канада ведет переговоры с ФРГ по оборудованию для «Северного потока»

Канада ведет переговоры с Германией по оборудованию для газопровода «Северный поток», передает Reuters.

Отмечается, что оборудование сейчас находится в Канаде на ремонте.

«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», — приводит агентство выдержки из заявления.

Ранее сообщалось, что приток газа по трубопроводу «Северный поток» снизился до 40% от максимальных технических мощностей. По данным регулятора, газоснабжение Германии остается стабильным, газохранилища страны заполнены на 55,95%.

До этого «Газпром» сообщил, что сократит поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на компрессорной станции «Портовая». На ней работают только три газоперекачивающих агрегата. Одной из причин называются задержки в работе немецкой компании Siemens.

Канцлер Германии Олаф Шольц связал сокращение поставок с политическими мотивами. Накануне Федеральное сетевое агентство сообщило, что объем газа, прокачиваемый по трубопроводу, сократился до 59,1%.