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«Фонтанка»: в России больше не будет Sprite

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Global Look Press

Газированный безалкогольный напиток Sprite больше не будет продаваться в России, его место займет лимонад Laimon Fresh. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что лимонад производится в двух вариантах – со вкусом лайма, лимона и мяты, а также со вкусом манго. Классический лимонный Sprite больше продаваться не будет.

Бренд Sprite принадлежит компании Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), которая также выпускает в России напитки Coca-Cola и ее подвиды, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другую продукцию. 16 июня предприятие объявило, что больше не будет производить эти напитки в стране.

После введения санкций и ухода многих компаний из России предприниматели начали выпускать продукцию для их замены. Так, московский комбинат «Очаково» представил свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Бутылки с газированными напитками появились в ассортименте магазинов и на официальном сайте «Очаково».

Задолго до западных санкций производство бюджетных аналогов «Кока-Колы» наладили целый ряд компаний. Среди них — фирма «Аква-Вита», выпускающая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газировку под названием «Чудо Чудное» (которая похожа на Fanta), и компания «Славда», чья Cola Grinks постепенно заполняет полки приморских супермаркетов.

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