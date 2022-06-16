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Новак: Россия не собирается переходить на оплату нефти в рублях

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях по аналогии с газом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Пока нет», — ответил Новак на вопрос, будет ли Россия переходить на оплату экспорта нефти в рублях.

По его словам, Москва не планирует самостоятельно уходить с европейского рынка, а если западные страны «будут отказываться по политическим мотивам», Россия «найдет другие рынки».

«Но самим это делать экономически нецелесообразно как нам как поставщикам, так и европейским потребителям, — добавил он.

Он также отметил, что перенастройка российской нефтяной отрасли займет еще несколько месяцев.

Новак ранее заявлял, что большая часть европейских импортеров российского газа уже перешла на расчеты в рублях. Российской валютой оплачивается 90-95% экспортных поставок. Он выразил мнение, что политические действия западных стран и плохое планирование энергобаланса привели к росту цен по всему миру. При этом Европа, по словам вице-премьера, заплатит в 2022 году за нефть и газ на $400 млрд больше, чем в 2021 году.

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