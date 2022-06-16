«Газпром» и китайская CNPC подписали техсоглашение по «дальневосточному» маршруту поставок

«Газпром» и китайская компания CNPC подписали на ПМЭФ техническое соглашение касательно «дальневосточного» маршрута поставок газа из России в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок», — говорится в сообщении.

Подписание соглашение прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в режиме видеоконференции.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что компания каждый день живет в режиме «зима близко». По его прогнозам, спрос на сжиженный газ на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона будет существенно расти.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях, согласно подписанному в конце марта указу президента России Владимира Путина о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.