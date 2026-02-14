Размер шрифта
В МИД назвали заявления Зеленского бредом больного человека

Захарова: заявления Зеленского о выборах — это какой-то бред больного
Заявления президента Украины Владимира Зеленского являются проявлением «бреда больного» и признаком психического расстройства. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Комментируя высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине на неопределенный срок, Захарова отметила, что его речь уже невозможно воспринимать как заявления в обычном понимании. Она подчеркнула непоследовательность слов украинского лидера, который то призывает к организации избирательного процесса, то внезапно отменяет или переносит его.

«То, что заявляет Зеленский, уже нельзя назвать заявлениями. Это какой-то бред больного, душевное нездоровье», — сказала дипломат.

14 февраля Зеленский заявил о готовности организовать президентские выборы на Украине, но только при условии двухмесячного перемирия. Это заявление прозвучало в контексте призывов со стороны США к скорейшему достижению мирного соглашения и обсуждений о возможных компромиссах. Почему Киев поставил проведение выборов в зависимость от прекращения огня, как Вашингтон оценивает такую позицию, и к каким последствиям может привести новый виток разногласий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский планировал объявить о выборах и референдуме по миру под давлением США до 24 февраля.
 
