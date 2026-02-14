Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Захарова высказалась об оскорблениях Зеленского в адрес Орбана

Захарова: Зеленский угробил армию Украины на отобранные у венгров деньги
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский «угробил» армию республики на деньги, отобранные у Венгрии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оскорбления украинского лидера в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала дипломат.

Днем 14 февраля Зеленский заявил, что Орбану «проще сосредоточиться на наращивании живота, чем на усилении армии». По его словам, «благодаря стойкости украинских военных, удерживающих линию фронта, существуют независимые Польша и страны Балтии, а Молдавия и Румыния имеют возможность жить вне диктатуры».

Позже Орбан подчеркнул, что перспективы вступления Украины в Евросоюз остаются нереалистичными. Глава венгерского кабмина отметил, что оскорбления со стороны Зеленского «помогут венграм более ясно увидеть ситуацию».

Ранее Орбан ответил на «подзатыльник» от Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!