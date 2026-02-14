Захарова высказалась об оскорблениях Зеленского в адрес Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский «угробил» армию республики на деньги, отобранные у Венгрии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оскорбления украинского лидера в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала дипломат.

Днем 14 февраля Зеленский заявил, что Орбану «проще сосредоточиться на наращивании живота, чем на усилении армии». По его словам, «благодаря стойкости украинских военных, удерживающих линию фронта, существуют независимые Польша и страны Балтии, а Молдавия и Румыния имеют возможность жить вне диктатуры».

Позже Орбан подчеркнул, что перспективы вступления Украины в Евросоюз остаются нереалистичными. Глава венгерского кабмина отметил, что оскорбления со стороны Зеленского «помогут венграм более ясно увидеть ситуацию».

Ранее Орбан ответил на «подзатыльник» от Зеленского.