Более 50 БПЛА атаковали Россию за три часа

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали 29 вражеских беспилотников, 23 — в небе Краснодарского края и еще три — над акваторией Черного моря.

До этого в расположенных на Кубани Сочи и федеральной территории «Сириус» была объявлена беспилотная опасность. Власти заверили, что все силы и средства готовы к отражению атаки беспилотников и призвали жителей не паниковать, отойти от окон и спрятаться в безопасном месте. На улице можно было укрыться на цокольных этажах зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. На этом фоне в аэропорту Сочи с 22:21 из соображений безопасности ввели ограничения на полеты самолетов.

