Жителей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Telegram-каналах мэр города Андрей Прошунин и глава ФТ Дмитрий Плишкин.

Первый чиновник предупредил, что нельзя прятаться в автомобилях и у стен многоэтажек. На улице можно укрыться на цокольных этажах зданий, в тоннелях, подземных переходах и на парковках. Мэр напомнил, что снимать дроны и работу системы ПВО (противовоздушной обороны) запрещено.

Глава «Сириуса» подтвердил существование угрозы атаки БПЛА, но заверил, что все силы и средства готовы к ее отражению. Он призвал жителей не паниковать, отойти от окон и спрятаться в безопасном месте.

На этом фоне в аэропорту Сочи ввели ограничения на движение самолетов. Пост Росавиации опубликован в 22:21. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

