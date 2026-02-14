В Липецкой области мужчина установил розетку прямо на опору ЛЭП

Житель Липецкой области проявил недюжинную изобретательность в попытке сэкономить на электроэнергии: в ноябре прошлого года он подключился к линии электропередач, установив розетку непосредственно на опору. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Неправомерные действия 61-летнего гражданина были выявлены спустя некоторое время. В результате, его привлекли к административной ответственности за несанкционированное подключение к электросети и выписали штраф в размере 10 тыс. рублей.

Отмечается, что действия нарушителя нанесли энергетической компании ущерб, оцениваемый в 95 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что сумма хищений электричества «серыми майнерами» в России обходится энергосистеме в 10 млрд рублей ежегодно. Подобные майнинговые операции не только снижают прибыль энергетических компаний, но и создают чрезмерную нагрузку на региональные электросети, ускоряют их износ, а также повышают риск возникновения пожаров и повреждения имущества.

