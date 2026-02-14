Размер шрифта
Возросло число пострадавших при пожаре после взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде при пожаре после взрыва газгольдера пострадали 6 человек

При пожаре в Сергиевом Посаде пострадали шесть человек. Об этом сообщает подмосковный минздрав на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что один из пострадавших после осмотра врачей отказался от госпитализации. Остальные пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Вечером 14 февраля в Сергиевом Посаде взорвался газгольдер (резервуар для хранения газа) в частном доме на улице Митькина. После детонации огонь распространился на три жилых дома и была опасность, что он перекинется на соседние постройки. В итоге возгорание локализовали в 20:05, а спустя примерно полчаса огонь полностью потушили. Сначала было известно о пяти пострадавших при инциденте. Детей среди них не было.

В конце января при пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске не выжили пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание.

Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении» и надышались угарным газом, но есть и версия о неисправности электрического оборудования в помещении. Одной имениннице при пожаре удалось спастись.

Ранее девушка получила ожоги лица из-за загоревшегося на голове шампуня.
 
