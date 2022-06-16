Международные резервы России выросли до $594,6 млрд

Международные резервы России с 3 по 10 июня выросли на 0,6% и составили $594,6 млрд, сообщается на сайте ЦБ.

«Международные резервы по состоянию на 10 июня составили 594,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,3 млрд долларов США, или на 0,6%, в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Ранее Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в случае, если ситуация в экономике страны будет складываться благоприятно. Об этом рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на собственной сессии Сбера «Российский финансовый сектор в новых условиях» в рамках ПМЭФ-2022.

Он добавил, что низкая инфляция необходима российской экономике для макроэкономической устойчивости.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня.