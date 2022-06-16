Новак заявил, что большинство европейских клиентов «Газпрома» начали оплачивать газ рублями

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления... примерно 90-95%», — сказал он на полях ПМЭФ.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.

В начале июня в Кремле заявили, что Россия прекратила поставки газа в страны Европы, не оплатившие топливо в рублях.