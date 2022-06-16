Business Insider сообщил, что Tesla подняла цены на все свои автомобили

Американский производитель электромобилей Tesla повысил цены на все модели своих машин из-за нарушения цепочек поставок и роста цен на сырье. Об этом написал новостной портал Business Insider.

Теперь электромобили Model X стоят на $6 тыс. дороже и стоят $120 990.

Цена Model S поднялась на $3 тыс. — с $62 990 до $65 990. В этом году компания не впервые повышает стоимость на свои электромобили. В январе цена самой бюджетной модели Model 3 выросла на $10 тыс.

В середине мая владелец Tesla Илон Маск сообщил об «очень плохих предчувствиях по поводу [американской] экономики». Маск заявил, что экономика США находится в рецессии и выйдет из нее не ранее чем через год.

Тогда же он предупредил о намерении «сократить примерно 10% сотрудников» и приостановить прием на работу новых сотрудников по всему миру. Затем в начале июня Маск сообщил, что в течение следующих 12 месяцев общую численность персонала увеличат за счет людей на почасовой оплате.

На прошлой неделе издание ArsTechnica сообщило, что исследователь информационной безопасности из Австрии Мартин Херфурт продемонстрировал способ взлома и последующего угона автомобилей марки Tesla при помощи смартфона.