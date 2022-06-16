Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Житель Коми задушил сожительницу, которая хотела покончить с собой 15:25
Лобода посетила родной город Ирпень 15:25
В МИД не исключили передачу Софьи Сапеги в Россию 15:23
Глава ДНР Пушилин: среди боевиков с «Азовстали» ищут высокопоставленных... 15:23
Россия призвала Турцию отказаться от проведения военной операции на севере Сирии 15:22
Жена частично парализованного Джастина Бибера заявила об улучшении его состояния 15:20
Российские клубы исключены из Евролиги 15:15
Суд заменил пресс-секретарю Навального Ярмыш ограничение свободы на реальный срок 15:15
Знакомый с работой Абаскаля швейцарский журналист назвал нового тренера... 15:15
Американский миллиардер выставил на продажу дом во Флориде за рекордные $175 млн 15:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Business Insider сообщил, что Tesla подняла цены на все свои автомобили

close
100%
cybertruckownersclub.com

Американский производитель электромобилей Tesla повысил цены на все модели своих машин из-за нарушения цепочек поставок и роста цен на сырье. Об этом написал новостной портал Business Insider.

Теперь электромобили Model X стоят на $6 тыс. дороже и стоят $120 990.
Цена Model S поднялась на $3 тыс. — с $62 990 до $65 990. В этом году компания не впервые повышает стоимость на свои электромобили. В январе цена самой бюджетной модели Model 3 выросла на $10 тыс.

В середине мая владелец Tesla Илон Маск сообщил об «очень плохих предчувствиях по поводу [американской] экономики». Маск заявил, что экономика США находится в рецессии и выйдет из нее не ранее чем через год.

Тогда же он предупредил о намерении «сократить примерно 10% сотрудников» и приостановить прием на работу новых сотрудников по всему миру. Затем в начале июня Маск сообщил, что в течение следующих 12 месяцев общую численность персонала увеличат за счет людей на почасовой оплате.

На прошлой неделе издание ArsTechnica сообщило, что исследователь информационной безопасности из Австрии Мартин Херфурт продемонстрировал способ взлома и последующего угона автомобилей марки Tesla при помощи смартфона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть