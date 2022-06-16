Силуанов заявил, что у российского бюджета нет провала в доходах

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у бюджета страны нет провала в доходах. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

Также он отметил, что России не обязательно владеть валютой в Фонде национального благосостояния (ФНБ) для бюджетной устойчивости. Для этой цели достаточно рублевых сбережений. Однако министр не исключил, что в будущем при реализации бюджетного правила возможно подумать о хранении части активов в юанях.

При этом он признал, что иметь валюту в резервах «было классно». Дело в том, что иностранная валюта играла контрциклическую роль. То есть при падении стоимости сырья курс рубля тоже сокращался, а валютные резервы, напротив, росли, давая дополнительные деньги бюджету.

Ранее 16 июня Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос. Например «пересадить государственных работников на отечественные «Лады».

Говоря об отечественном производстве, глава Минфина подчеркнул, что упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров», в частности радиоэлектронику.