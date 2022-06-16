Приток газа по «Северному потоку» снизился за сутки до 40% от максимума

Приток газа по трубопроводу «Северный поток» снизился до 40% от максимальных технических мощностей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.

«Приток газа из «Северного потока — 1» вчера с 23.00 снизился до примерно 40% максимальной мощности», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, газоснабжение Германии остается стабильным, газохранилища страны заполнены на 55,95%.

Ранее «Газпром» сообщил, что сократит поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на компрессорной станции «Портовая». На ней работают только три газоперекачивающих агрегата. Одной из причин называются задержки в работе немецкой компании Siemens.

Канцлер Германии Олаф Шольц связал сокращение поставок с политическими мотивами. Накануне Федеральное сетевое агентство сообщило, что объем газа, прокачиваемый по трубопроводу, сократился до 59,1%.