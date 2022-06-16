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Сбер оценивает ущерб от перевыпуска скомпрометированных в России карт в 4,5 млрд рублей

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С начала специальной военной операции Сбер зафиксировал не менее 13 млн скомпрометированных банковских карт, заявил в рамках собственной сессии Сбербанка совместно с Ростелекомом на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

При этом Сбербанк перевыпустил 1 млн карт, остальные 12 млн скомпрометированных карт относились к другим кредитным организациям. Даже минимальный ущерб от перевыпуска этих карт составляет не менее 4,5 млрд рублей, подсчитали специалисты Сбера.

Станислав Кузнецов рассказал и о другой тенденции последних месяцев. В начале года ЦБ и МВД ожидали, что рост телефонного мошенничества составит 15-20%. Но с 24 февраля, с начала специальной военной операции, телефонное мошенничество равнялось нулю, и это продолжалось примерно месяц.

«А потом началось опять, правда, уже несколько по-другому. Количество звонков начало плавно расти, были другие особенности, и на данный момент телефонное мошенничество составляет порядка 70% от уровня начала года. Мы предполагаем, что буквально через полтора-два месяца может превзойти уровень, который был в начале года. И те меры, которые мы принимали осенью прошлого года, на сегодняшний день уже недостаточны», — подчеркнул он.

По просьбе коллег из правоохранительных органов Сбер также продолжает анализ деятельности мошеннического колл-центра из Бердянска.

«Мы зафиксировали, что инфраструктура, в которой располагался этот колл-центр, а в нем работало около 300 человек, находилась в Германии и Голландии. Защиту доступа этого колл-центра обеспечивали с территории США, но самое интересное, что вся инфраструктура этой телефонии находилась в Эстонии. Более того, на территории Эстонии за деньги предлагались сервисы подмены номера. Оказывается, они предлагали телефонные номера разных ГУВД, МВД, УВД, ФСБ, защиту от звонков, защиту от определения геолокации и так далее. Мы считаем, что сегодня Эстония фактически стала «рассадником» таких сервисов для мошеннической телефонии», — сказал Кузнецов.

Заместитель председателя правления Сбера также сообщил, что специалисты организации практически впервые зафиксировали, что телефонное мошенничество с территории Украины направлено не только в сторону России – ситуация изменилась. По его словам, сегодня телефонные мошенники, хакеры, киберпреступники с Украины работают уже против европейских стран.

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