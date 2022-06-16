Песков рассказал, от чего будет зависеть востребованность доллара и евро в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может прогнозировать, насколько доллар и евро будут востребованы в стране с учетом политики отказа от них и укрепления рубля.

«Все будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт. Мы знаем, что сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет иных направлений, иных источников. По мере того, как этот процесс будет набирать обороты, будет востребована валюта», — сказал он.

В тоже время представитель Кремля отметил, что на альтернативных торговых направлениях все больше используется переход на нацвалюты, поэтому сейчас давать каких-то точных прогнозов сложно.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не планируется. Также она отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут.

Кроме того, председатель Банка России указала на потребность переосмыслить роль экспорта в экономике России.